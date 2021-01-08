يسعى أولمبي المدية في مباراته مساء غد السبت أمام الضيف وداد تلمسان في إطار الجولة السابعة من بطولة المحترف الأول إلى تحقيق أول فوز له على أرضية ميدانه بعد تعثره أمام كل من شبيبة الساورة ومولودية وهران.

وقال مدرب الأولمبي حجار أن مواجهة الوداد ستكون صعبة لأشباله رغم نتائج الزيانيين المتوسطة في بداية الموسم، مضيفا أنه رغم غياب الثلاثي لغوماري وبن علال ولماشي عن التشكيلة الأساسية بداعي بالإصابة، ورحيل لكروم الذي تحصل على ورقة تسريحه، إلا أن الأولمبي يملك البدائل والخيارات اللازمة.

ويتواجد زملاء خلف الله في معنويات عالية لحصد النقاط الثلاث بعد أن حقق فوزين خارج قواعده أمام اتحاد العاصمة ونجم مقرة، وقد أجرت تشكيلة الأولمبي مساء اليوم آخر حصة تدريبية بملعب إمام الياس أين وضع من خلالها حجار معالم التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة.