أوقفت مصالح الآمن الحضري الثامن بوهران شخصين متورطين في ترويج المخدرات الصلبة في عملية سمحت بحجز 2.93 غرام من كوكايين وكمية من الكيف المعالج، حسبما علم اليوم الجمعة من ذات الهيئة الأمنية.

وقد تم توقيف هاذين الشخصين نتيجة استغلال معلومات، وردت إلى ذات المصالح, مفادها وجود شخصين بصدد إبرام صفقة بيع المخدرات، واقدامهما على ترويج هذه السموم وسط فئة الشباب داخل الأحياء الشعبية بالولاية، حيث تم توقيفهما بعد عملية مراقبة وترصد لنشاطهما الإجرامي.

وقد تم على اثر تفتيش الموقوفين، تم ضبطهما في حالة تلبس, وبحوزتهما الكمية المذكورة من المخدرات الصلبة (الكوكايين) وقطعتين من الكيف المعالج مهيأة للترويج ومبلغ مالي يتجاوز 45 ألف دج، من عائدات ترويج المخدرات، كما أشير إليه.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد المتورطين البالغان من العمر 23 و24 سنة، أحيلا بموجبه أمام العدالة، حيث صدر في حقهما أمر إيداع، وفق ذات المصدر.