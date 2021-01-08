أعرب مسؤولي ممثلا الجزائر في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا عن تفاؤلهم بتحقيق نتائج إيجابية رغم ما أفرزته القرعة التي أجريت اليوم من مجموعات صعبة لشباب بلوزداد ومولودية الجزائر.

واعتبر توفيق قوريشي مدير القطب التنافسي لشباب بلوزداد، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، مجموعة فريقه بالمتوازنة، مضيفا أن "جميع الفرق متساوية من الناحية الفنية. لكن عامل الخبرة يمكن أن يصنع الفارق في هذا المستوى من المنافسة، سيما بتواجد فريقين متوجين باللقب سابقا (تيبي مازيمبي وماميلودي صانداونس)".

وتابع قريشي "سوف نستعد جيدا لهذه المرحلة وسندرس منافسينا. الأهم في مثل هذه المنافسات هو تحقيق العلامة الكاملة في المقابلات التي تجرى بداخل الديار. مع البحث عن كسب نقاط أخرى خارج قواعدنا. أنا واثق من قدرتنا على الظهور بوجه مشرف".

من جهته أكد عبد الناصر ألماس رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر لوكالة الأنباء الجزائرية أنه كان يتوقع أن تكون عملية القرعة الخاصة بمرحلة المجموعات صعبة بحضور أقوى الأندية على المستوى القاري.

وأضاف نفس المتحدث "نتواجد في المجموعة الرابعة مع الترجي التونسي والزمالك المصري الغنيان عن كل تعريف. الأمر الإيجابي أننا لن نقوم بسفريات طويلة، والتي عادة ما تكون مرهقة من الناحية البدنية".

وتابع ألماس "سنخوض دور المجموعات بنية لعب جميع أوراقنا إلى آخر رمق وتفادي دخول المنافسة بثوب الضحية".