لم يتمكن اليوم الشاب بوهالي أمين من الولوج إلى الطائرة التي كانت من المقرر أن تنقله الى المانيا للعلاج والخضوع العملية جراحية وإنهاء معاناته مع ورم يفوق وزنه التسعين كلغ.

ورغم أن كل الترتيبات تم اتخاذها انطلاقا من مقر اقامته بالمدية الى غاية الوصول الى مطار هواري بومدين في حدود الساعة العاشرة من صبيحة اليوم، حيث كان أمين محمولا على متن سيارة اسعاف تابعة لمصالح الحماية المدنية ، إلا أن كل شىء توقف عند باب الطائرة حيث استعصى على رجال الحماية المدنية الولوج به الى رواق الطائرة.

وباءت كل المحاولات على مدار ساعة من الزمن بالفشل ، ليتقرر تأجيل سفر الى تاريخ الثامن عشر من الشهر الجاري، حسب الطبيب عز الدين طبال، الذي رافق امين بمعية رئيس جمعية الشفاء.

وقد عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديوهات التي تضمنت سفرية الشاب أمين الى غاية الوصول الى مطار هواري بومدين، سادت تعاليق الخيبة والتأسف عن عدم تمكن أمين من امتطاء الطائرة.