عثر مساء اليوم ، عناصر الأمن مدعومين برجال الإنقاذ في وادي جر غرب البليدة، على جثتي شيخ في الـ 85 من العمر ، و زوجته في الـ 80 عليهما آثار طعنات سلاح أبيض ، بقلب المدينة ، استدعى تدخل عناصر الشرطة العلمية ، للتحري حول حقيقة الحادث و خلفياته ، و البحث عن دليل يوصل الى الفاعل.

و أثار الحادث صدمة بين الجيران و سكان المدينة الهادئة ، خاصة و أن معلومات أولية مستقاة من جيران و شهود ، كشفت بأن الحادث غير مستبعد ، أن يكون يتعلق بجريمة قتل ، ناجمة عن فعل سطو و سرقة لمدخرات الضحيتين ، و أن الجاني كان يترصد لفعلته ، خاصة و أن الضحيتين يسكنان بمفردهما ، و طاعنين في السّن .