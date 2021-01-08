تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة عين تبينت بمدينة سطيف عشية اليوم الجمعة، من أجل نقل جثة ضحيتين متوفيتين داخل شقة بعمارات 90 مسكن بحي عين تبينت جنوب شرق مدينة سطيف، ويتعلق الأمر بامرأتين بنفس العمر تقريبا 43سنة، وجدتا متوفيتين داخل غرفة النوم بشقة من 3غرف، بالطابق الرابع والأخير من العمارة، السبب المرجح لوفاتهما -رحمهما الله- استنشاق غازات الاحتراق المنبعثة من المدفأة جراء خلل في تصريفها إلى الخارج لوجود فضلات الطيور في مخرج مدخنة العمارة، ويؤيد ذلك نفوق 4 قطط كانت في نفس المكان.

العملية تمت بمعية مصالح الأمن الوطني، انتهت برفع جثتي الضحيتين إلى المصلحة المعنية بالمستشفى الجامعي سطيف.