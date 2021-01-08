وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب بـ"المختل" محذرة من إمكانية شنه ضربة نووية.

وقال بيلوسي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "رويترز"، "تحدثت مع الموظفين المسؤولين عن البيت الأبيض، بشأن الإجراءات الاحترازية، لمنع ترامب مع القيام بأعمال عدائية أو شن ضربة نووية".

وتابعت بقولها "الرئيس المختل لا يمكن أن يكون أكثر خطورة على البلاد من تلك الفترة".

وأردفت بقولها "تحدثت مع المسؤول الأمني، بشأن اتخاذ احتياطات لضمان عدم قيام ترامب بأي أعمال عدائية أو شنه ضربة نووية في الأسبوعين المتبقيين له في البيت الأبيض".

واستمرت بيلوسي بقولها "وضع هذا الرئيس المختل في ذلك المنصب قد يكون أمرا منتهى الخطورة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه غير المتوازن على بلدنا وديمقراطيتنا".

وكان ترامب قد أعلن في سابقة تاريخية عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وجاءت تصريحات ترامب، بعد ساعات من وعده بانتقال سلمي للسلطة في الإدارة الأمريكية بعدما أعلن مرارا وتكرارا رفضه نتيجة الانتخابات الأمريكية وفوز بايدن بها.