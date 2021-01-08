

أبدى المدرب الفرنسي لريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، يوم الجمعة، مساندته لمواطنه وهدافه في النادي الملكي كريم بنزيمة الذي عادت قضية ابتزازه لزميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا، آملا تسوية الأمور سريعا.



وسيخضع بنزيمة للمحاكمة الجنائية بتهمة "التواطؤ في محاولة الابتزاز" بشريط جنسي عام 2015 لزميله السابق فالبوينا، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في فرساي، يوم الخميس.



ويشتبه في أن بنزيمة حرض فالبوينا على الدفع للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم له، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.



وأشار مكتب المدعي العام إلى أن أربعة رجال آخرين متهمون بمحاولة الابتزاز، وآخر بتهمة خيانة الأمانة أيضاً.



وقال زيدان الجمعة "أنا أسانده تماما، أنا معه، أدرك جيدا بأنها ليست مسائل سهلة"، وذلك في إطار رده على الدور الذي يمكن أن يلعبه كمدرب حتى لا يتأثر أداء بنزيمة بسبب عودة هذه القضية الى الواجهة مجددا.



وشدد عشية اللقاء ضد أوساسونا في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني على "الأمر الأهم أن يكون في حالة جيدة (نفسيا)، وأن يتجاهل كل ذلك. أن يركز على ما يحبه، على وظيفته، على أسرته التي يحبها".



وتابع "صحيح أنه وضع معقد وآمل أن تتم تسويته بسرعة للجميع".