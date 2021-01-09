توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أمطارا غزيرة مصحوبة برعود، على الولايات الشمالية للبلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، أوردها الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن تساقط الأمطار سيستمر على ولايات: باتنة، بسكرة، أم البواقي، خنشلة وتبسة، وذلك إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد، والكمية المتساقطة تتراوح بين 30 و50 ملم محليا، حسب ذات المصدر.

وأضافت نشرية خاصة أخرى، أن ولايات مستغانم، معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، البليدة، تيارت، عين الدفلى، والمدية، ستشهد تساقط أمطار غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية وبرد، مع هبوب رياح قوية في بعض الأحيان، تتراوح ما بين 20 و 30 ملم، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية التاسعة ليلا.

وفي نشرية خاصة ثالثة، أشار المصدر، إلى أن أمطارا غزيرة، مصحوبة برعود وحبات البرد، تجتاح ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، ڨالمة وسوق أهراس، بالإضافة إلى الجزائر العاصمة، بومرداس، ذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم، إلى غاية الثالثة زوالا من يوم غد الأحد.

والكمية المتساقطة تتراوح بين 30 و50 ملم محليا.

كما أفادت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه من المستوى الأول، بتساقط أمطار غزيرة على ولايات: تلمسان،عين تيموشنت، وهران، سيدي بلعباس،النعامة، سعيدة، البيض، الأغواط، تيسمسيلت، الجلفة، المسيلة والوادي، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية التاسعة ليلا.