أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد في مستهل زيارة لولاية أدرار، أن تنمية مناطق الظل تعكس الإرادة القوية للسلطات العليا للبلاد في تحسين ظروف حياة المواطنين حيثما وجدوا، وتجسيدها على أرض الميدان يترجم التعهدات التي قطعها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في القضاء على الفوارق الجهوية بين مختلف مناطق الوطن.

وقد استهل مستشار رئيس الجمهورية هذه الزيارة التى تدوم أربعة أيام ، من بلدية قصر قدور في دائرة تنركوك التي تبعد عن مقر الولاية بنحو 270 كلم من أجل الوقوف على سير الأشغال في المشاريع المتعلقة بمناطق الظل، حيث اطلع على مشروع إنجاز ملعب جواري بمقر البلدية ، مشروع إنجاز خزان للمياه الصالحة للشرب بقصر تقانت ومشروع انجاز خزان آخر للمياه الصالحة للشرب بسعة 200 م3 بقصر تيمزلان ، كما كانت له لقاءات مع المواطنين أين استمع إلى العديد من الانشغالات التي كانت في مجملها تتعلق بالشغل وفك العزلة والتنمية خاصة فيما يتعلق بالحصول على السكن وربط القصور بشبكة الماء والصرف الصحي.