تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، من تفكيك جماعة إجرامية منظمة مختصة في ترويج ونقل المخدرات عبر إقليم الاختصاص متكونة من شخصين أعمارهما 28 و37 سنة وحجز كمية معتبرة من المخدرات، وذلك بناء على الاستغلال الجيد لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة تفيد بوجود أشخاص يقومون بنقل وترويج المخدرات باستعمال مركبة سياحية.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة تم توقيفهما على متن مركبة سياحية وحجز 04 صفائح من القنب الهندي ومركبة سياحية كانت تستعمل في نقل وترويج هذه السموم.

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهما عن قضية جناية حيازة ونقل المخدرات بغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة قدما بموجبه أمام العدالة.