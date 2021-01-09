تمكنت مختلف الوحدات العملياتية بأمن ولاية غليزان في عمليات متفرقة من توقيف 08 أشخاص، و حجز 715 قرص مهلوس، و74.26غرام من الكيف المعالج و قارورتين من سائل مخدر وكذا 347 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأصناف و الأحجام بالإضافة إلى حجز سلاح أبيض من الصنف السادس (بوشية)،

وهذا بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى ذات المصالح مفادها قيام أشخاص بترويج المؤثرات العقلية و المشروبات الكحولية في أوساط الشباب.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وترصد للمشتبه فيهم تم توقيفهم،حيث أنجز في حقهم ملف إجراء قضائي و قدموا بموجبه أمام العدالة .