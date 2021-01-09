أفادت وزارة التجارة في بيان لها أن هناك حملة موجهة "ضد الإصلاحات التي شرع فيها على مستوى القطاع تقودها "جهات معينة "عبر صفحات وحسابات "مشبوهة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة مساء أمس الجمعة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) "لاحظنا في الآونة الأخيرة ما ينشر عبر بعض الصفحات والحسابات المشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي باستعمال بعض التقنيات والتطبيقات بنسب تصريحات لا أساس لها من الصحة لوزير التجارة في حملة موجهة تقودها جهات معينة" .

وأضاف البيان أنه يبدو أن هذه الجماعات " أزعجتها توجهات الجزائر الجديدة خاصة في قطاع التجارة والتي يشرف عليها الوزير والشروع في القضاء تدريجيا على العديد من الممارسات القديمة من خلال الإصلاحات الجذرية التي شرع فيها قطاع التجارة". و أضاف البيان إن جهود الوزارة في الإصلاح و تقويم الاختلالات أثارت "ثورة مضادة من طرف أصحاب المصالح الضيقة الذين يسعون من خلال انتحال الصفة والادعاء الكاذب ونشر البلبلة والأكاذيب والافتراءات في محاولة يائسة للمساس بقطاع التجارة".

وأكدت وزارة التجارة أن لها كامل الحق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالمتابعة القضائية في حق كل من يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في نشر هذه الادعاءات الباطلة من الذين أزعجتهم إصلاحات القطاع ".