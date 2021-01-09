تجمع اليوم العشرات من المواطنين ببلدية عميرة آراس شمال ولاية ميلة، أمام مشروع إنجاز شبكة لمياه الشرب، ومنعوا العمال من مواصلة الأشغال الخاصة بمشروع جلب مياه الشرب من عميرة آراس إلى ميلة حسب ما أكده بعضهم، مطالبين بحل أزمة مياه الشرب على مستوى عدة تجمعات سكانية بالبلدية على غرار تاغليسة ودار عياط ومشاتي أخرى، قبل التكفل بميلة التي هي أصلا تتزود من سد بني هارون.

ويصر المواطنون على منع استئتاف الأشغال إلى غاية الاستجابة لمطلبهم المشروع، خاصة وأن المنطقة تعاني أزمة مياه الشرب، وتحرم من الماء رغم وجود منابع طبيعية تكفي لحاجيات الساكنة. ب.رشيد