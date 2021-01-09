كشفت المديرية العامة للحماية المدنية أن تسعة 9 أشخاص توفوا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بعدد من الولايات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان للمديرية أن وحدات الحماية المدنية سجلت وفاة تسعة أشخاص اختنقوا بذات الغاز وقامت بتقديم الإسعافات الأولية لـ 82 شخصا أخر إثر استنشاقهم لهذا الغاز على مستوى عدة ولايات من الوطن.

وأشار المصدر إلى أن حصيلة الوفيات بغاز أحادي الكربون منذ الفاتح من جانفي الحالي وصلت إلى 25 ضحية فيما تم إسعاف و إنقاذ أكثر من 398 آخرين من موت محقق.

ومن جهة أخرى، خلفت حوادث الطرقات وفاة خمسة أشخاص وإصابة 233 آخرين بجروح خلال نفس الفترة إثر 220 حادث عبر الوطن.