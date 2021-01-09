أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث تدافع نجم عن حالة هلع، اليوم السبت بمكتب بريدي بمدينة ثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم تسجيل إصابة خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين خمس سنوات و76 سنة بجروح إثر حادث تدافع وقع بمكتب بريدي يتواجد بالحي "الأحمر" بمدينة ثنية الحد نجم عن حالة هلع وسط زبائن "بريد الجزائر" بسبب تسجيل تسرب للغاز من مكيف هوائي داخل هذا المرفق.

وتم إجلاء المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد. وقد فتحت مصالح الشرطة تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث.