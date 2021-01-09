صممت وزارة التربية الوطنية نظاما رقميا موسوما بـ " ترقية Tarqia " يسمح لموظفي القطاع بالترشح للمناصب العليا للمصالح غير الممركزة.

وأفادت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن الموظفين الذين يستوفون الشروط للالتحاق بالمناصب العليا لمصالحها غير الممركزة يمكنهم تقديم طلبات تشرحهم عن بعد ابتداء من الأربعاء القادم عبر الرابط: https://tarqia.education.gov.dz وذلك بعد تصميمها وتطويرها لنظام رقمي أطلقت عليه اسم "ترقيةtarqia ".

ويسمح هذا النظام للموظف المعني - حسب المصدر- بطباعة استمارة سيرته الخاصة بعد الانتهاء من حجز جميع معلوماته التي ستستعمل في معالجة الملفات، مؤكدا بأنه "لا يقبل مستقبلا أي ترشح لشغل منصب عال دون تسجيل طلب الترشح على هذا النظام".

وأشار بيان الوزارة إلى أن هذا المسعى فرضته "الاختلالات والنقائص في التسيير والآداء والناتجة أغلبها عن شغور عدد من المناصب العليا أو تعيين مستخدمين بالتكليف في هذه المناصب رغم وجود موظفين يستوفون الشروط القانونية ويتوفرون على المؤهلات "، لافتا إلى أن هذا الوضع "أثر بشكل مباشر على السير الحسن لهذه المصالح وأدائها وفعاليتها ونوعية الخدمات المقدمة وبالتالي على مردودها المهني".