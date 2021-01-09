سجلت الجزائر 256 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم السبت اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة و تحري الوباء في الجزائر.

و بهذا ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس، منذ بداية الجائحة في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي، إلى 10.1913 حالة.

و أضاف الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار تجيل 5 وفيات جديدة بالفيروس، خلال نفس الفترة،ليبلغ إجمالي الوفيات 2803 حالة وفاة.

فيما تماثل 209 مريضا للشفاء من الفيروس.