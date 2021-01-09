ترأس، اليوم السبت، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود اجتماعا عبر تقنية التحاضر عن بعد جمعه بالولاة والولاة المنتدبين.

و أمر الوزير من الولاة رفع وتيرة العمل لأقصى المستويات واتخاذ إجراءات بديلة للتكفل بالنقائص التنموية التي تم إحصاؤها ورفع الغبن عن ساكنة مناطق الظل.

كما أمر بالإبقاء على مستوى عال من اليقظة والصرامة في تنفيذ التدابير الوقائية المقررة في محاربة انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19).

استمرار تكثيف الجهود في تحسين ظروف تمدرس التلاميذ لتمس جميع المدارس عبر التراب الوطني.

كما ناقش المجتمعون عبر تقنية التواصل عن بعد، تجسيد آليات الإنعاش الاقتصادي وفق مقاربة عصرية متعددة القطاعات تسمح بالإستغلال الأمثل للمؤهلات الاقتصادية المحلية لولايات الوطن.

و أوصى وزير الداخلية و الجماعات المحلية بمكافحة كل أشكال التبذير في التسيير المحلي وترشيد النفقات العمومية.

و في الأخير شدد على السهر تجسيد الميكانيزمات الرامية إلى ترقية نشاط الحركة الجمعوية والمجتمع المدني واشراكهما في تسيير الشؤون المحلية.