حجزت الفرق المشتركة لمصالح الشرطة والتجارة أزيد من 21 قنطارا من السميد وكذا حوالي 300 وحدة من مختلف المواد الغذائية كانت موجهة للمضاربة ببلدية البسباس (الطارف)، حسبما أفاد به اليوم السبت المكلف بالاتصال بأمن الولاية.

وأوضح محافظ الشرطة الرئيسي محمد كريم لعبيدي بأن هذه العملية تندرج في إطار مكافحة الاحتيال والمضاربة التي ارتفعت خلال هذه الفترة من وباء كوفيد-19، مضيفا بأن المصالح المعنية استرجعت خلال عملية مراقبة فجائية ما لا يقل عن 21 قنطارا و10 كلغ من السميد، بالإضافة إلى 300 وحدة بين ملوخية وبسكويت و126 لترا من الحليب وذلك لعدم وجود واتير.

وأضاف ذات المصدر، بأن "البضاعة" كانت مخزنة في مستودع تجاري وذلك من أجل عرضها على المستهلكين بأسعار مرتفعة.

وقد تم إعداد ملف قضائي تم تحويله إلى الجهات القضائية ليرد المعني على التهمة المنسوبة إليه، مذكرا بأن جهود مكافحة التهريب والجريمة بهذه الولاية الحدودية قد تضاعفت منذ ظهور كوفيد-19.