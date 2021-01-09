أعلن الحارس الدولي التونسي مكرم الميساوي اليوم السبت رسميا عن اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده لكرة اليد بعد ان خاض معه 212 مباراة.

وخاض الميساوي تجارب عديدة مع النادي الافريقي وجمعية الحمامات في تونس وترامبلي الفرنسي ودينامو بوخاريست الروماني في الخارج اضافة الى مسيرته المطولة مع المنتخب التونسي الذي توج معه بثلاث بطولات قارية ( 2006 و2010 و2018) وميدالية برونزية في الالعاب المتوسطية (اسبانيا 2005).

كما كانت له عدة مشاركات في بطولات العالم ابرزها الحصول على المرتبة الرابعة في دورة تونس 2005.

وقامت الاتحادية التونسية لكرة اليد بالمناسبة بتكريمه قبل ضربة بداية المقابلة الودية الأخيرة اليوم بين المنتخب التونسي وفريق إيفري الفرنسي بقاعة الحمامات استعدادا لبطولة العالم (مصر 2021) من 13 إلى 31 يناير.