أكد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي "الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا أن تقرير مصير الشعب الصحراوي أولوية بالنسبة للقارة السمراء، وفق بيان للحزب نقلته وكالة الانباء الصحراوية

وأكد حزب المؤتمر الوطني الافريقي في بيان للجنة التنفيذية الوطنية للحزب بمناسبة الذكرى 109 لتأسيسه و المصادفة لـ8 جانفي من كل سنة، أنه في إطار "تعزيز الوحدة والتضامن ألإفريقيين ينبغي أن يظل نضال الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال وتقرير المصير أولوية بالنسبة للقارة".

وقال رئيس الحزب، رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رمافوزا، أن "إسكات البنادق في قارتنا، يتطلب التزامًا من جميع القادة الأفارقة وتعاون المجتمع الدولي".

وقد عبر حزب المؤتمر الوطني الافريقي في عديد المناسبات والاستحقاقات القارية والدولية عن دعمه ومساندته للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير والاستقلال.

وأدان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في بيان صادر عنه، إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية عهدته، دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة، مذكرا في ذات البيان بأن المملكة المغربية، بصفتها عضو في الاتحاد الافريقي، وبالتالي ملزمة باحترام ميثاقه التأسيسي وقراراته، لا تملك أي سيادة على الصحراء الغربية، وهو موقف معترف به في العديد من لوائح الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، وكذا قرار محكمة العدل الدولية سنة 1975.