تمكن، أمسية اليوم، فريق أولمبي المدية رغم غياب ثلاث عناصر أساسية من تحقيق الفوز الثالث على التوالي أمام الضيف وداد تلمسان بهدفين لهدف واحد من توقيع االطيب و كموخ.

واعترف عوامري عبد الغني، المدرب المساعد لشريف حجار، أن الأولمبي بإمكانه أن ينافس على الألقاب و يكون في الموسم المقبل ضمن منافسات رابطة أبطال إفريقيا لو تتوفر الإمكانيات المالية، و يتم تمكين اللاعبين من مستحقاتهم العالقة منذ سبعة اشهر.

وأضاف أن ما يقدمه الأولمبي هو نتاج العمل التحضيري الذي خاضه الفريق قبل إنطلاق مشوار البطولة وأن النتائج التي يحققها اليوم رفقاء خلف الله هي بدون أاي تحفيز مالي كباقي الفرق.

للإشارة، الأولمبي قفز للمركز الثامن بعشر نقاط ويتنقل في الجولة المقبلة الى عين مليلة.