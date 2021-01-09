وجه وزير الموارد المائية أرزقي براقي، خلال اجتماعه مع مديري القطاع اليوم السبت, تعليمات تقضي بضمان تزويد سكان مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني قبل نهاية شهر مارس المقبل، حسبما أفاد به اليوم بيان للوزارة.



كما أكد الوزير براقي، ضمن جملة التعليمات ذات طابع “الاستعجالي” التي وجهها للمديرين الولائيين في هذا الاجتماع، على ضرورة الإسراع في وتيرة إنجاز مختلف المشاريع التي سجلت تأخرا على المستوى المحلي واحترام مواعيد تجسيدها،وتزويد المناطق التي يجري بها استكمال المشاريع بصهاريج ثابتة للحد من معاناة السكان، حسب نفس المصدر.



وحث الوزير أيضا على الانفتاح أكثر على مختلف قنوات الإعلام والاتصال وهذا من خلال النشر المتواصل للمعلومات والمستجدات واستقبال شكاوي المواطنين خاصة بالنسبة للمشاريع قيد الإنجاز وذلك في سبيل تنوير الرأي العام.



وشدد في نفس الوقت على “أولوية وضع المواطن في صميم استراتيجية و نشاطات القطاع”، حسب البيان.



وفي نفس السياق، ذكر براقي بتخصيص الدولة لغلاف مالي “معتبر” موجه للتكفل بمناطق الظل ووضع كافة الإمكانات المادية والمعنوية التي تساعد في تجسيد هذا المشروع “النبيل”، داعيا الجميع إلى مواصلة العمل في هذا الشأن مع التأكيد على “السماع لكافة الانشغالات واستقبالجميع الطروحات والآراء أو العراقيل التي تعيق عملهم وهذا إيمانا منه بأن الحوار و تبادل الرؤى وحده يكفل إزالة العقبات ويتيح الحلول المجدية التي ترفع من طاقة القطاع و مجابهة التحدي”.



ويندرج هذا الاجتماع الذي حضرته الإطارات المركزية للقطاع ومديرو الموارد المائية للولايات، في إطار “تجسيد التزامات رئيس الجمهورية وتوجيهاته الأخيرة الخاصة بالتكفل بمناطق الظل عبر كافة ولايات الوطن”.