اختير الحكم الدولي الجزائري، لحلو بن براهم، من طرف لجنة التحكيم التابعة للكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) لإدارة الطبعة السادسة للبطولة الافريقية للأمم للمحليين، المقررة من 16 جانفي الى 7 فيفري 2021 بالكاميرون، حسبما أعلنت عنه الهيئة القارية, اليوم السبت.

و بالإضافة الي الحكم بن براهم، تم اختيار 18 حكما و20 آخرين كمساعدين وثمانية حكام فيديو، للعمل في هذه المنافسة، التي ستجرى في زمن تفشي جائحة كورونا، ينتمون الي 31 بلدا من القارة "السمراء".

كما تم ضم رباعي نسائي للقائمة، لتأكيد قرار الكاف بإدراج حكام سيدات في مسابقات الرجال، ويتعلق الأمر بحكم الساحة ليديا تافيسي أبيبي (إثيوبيا) والحكم المساعد برناديتا كويمبيرا (ملاوي) وميميسن ليورهي (نيجيريا) وكارين أتيزامبونج فومو (الكاميرون).

وأفاد بيان الهيئة القارية، أنه "تم اختيار المجموعة النهائية من الحكام على أساس مهاراتهم البدنية والرياضية، بالإضافة إلى فهمهم لكرة القدم بما في ذلك قدرتهم على قراءة المباراة".

وستقام المباراة الافتتاحية للمنافسة، بين البلد المنظم، الكاميرون وزيمبابوي يوم 16 جانفي 2021 على ملعب "أحمدو أهيجو" بالعاصمة ياوندي على 17:00 بتوقيت غرينتش (00 :18 بتوقيت الجزائر).