لقي، عشية اليوم، شخص حتفه بطلق ناري من بندقية صيد، في شجار وقع حول قطعة أرض سهبية بمنطقة الحليات (70 كلم جنوب بلدية عين الذهب). في أقصى حدود ولاية تيارت .



وأكدت مصدر محلي مطلع أن الضحية (ج.م) البالغ من العمر 45 سنة، لقي حتفه في ظروف تبقى محل تحقيق، رغم تردد عن تعرضه لطلق ناري من بندقية صيد أثناء محاولة فك نزاع بين أشخاص، ونقل إلى مؤسسة الصحة الجوارية بمنطقة قلتة سيدي ساعد ببلدية أفلو بولاية الأغواط.

وتأتي هذه الحادثة الأليمة بعد أربعة أيام عن حادثة عين دزاريت التي راح ضحيتها مراهق يبلغ من العمر 16سنة متأثرا بطلق ناري وجرح 20 شخصا في مشادات بين عائلتين حول قطع أرض.



