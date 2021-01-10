دوما يتحدث عن قرعة رابطة أبطال إفريقيا
تحدث مدرب شباب بلوزداد فرانك دوما عن نتائج قرعة دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا والتي أوقعت ممثل الجزائر رفقة كل من تيبي مازامبي ، صان داونز الجنوب إفريقي ، والهلال السوداني وهي فرق لها باع طويل في المشاركات القارية .
وقال فرانك للصفحة الرسمية لفريق شباب بلوزداد على الفايسبوك : " يجب أن لا ننسى أننا في المستوى الرابع ليس لدينا خيار سوى قبول نتائج عملية القرع، لمن يقول أنها مجموعة في متناولنا، أظن أنه يجب علينا وضع الأمور في نصابها، سننافس أندية تملك خبرة كبيرة على المستوى الإفريقي و هذا أمر مهم."
وأضاف: "لا يوجد شيء سهل، هدفنا هو إظهار وجه الفريق في أحسن صورة، قلتها من قبل أن المنافس وحده من يستطيع تحديد سقف طموحاتنا."
وأردف التقين الفرنسي :" سنذهب إلى هناك بإمكانياتنا وأخطائنا ورغبتنا أيضًا لأن هذا جزء من اللعبة، سنسافر من أجل تمثيل شباب بلوزداد وكرة القدم الجزائرية".
وواصل المتحدث ذاته عن حظوظ الشباب في المغامرة الإفريقية: "استقبلنا خيار المجموعة بكل فخر لأننا جزء من 16 فريقا متأهل، لكن فقط يجب وضع الأمور بالترتيب وسنتعلم من ذلك، لكن من الناحية الرياضية المجموعة ليست سهلة، بصراحة، نحن سنلعب في غضون يومين، ولا أفكر في المنافسة القارية الآن سنرى ذلك في الوقت المناسب."
وختم دوما انطباعاته :"يجب علينا ألا نرتكب خطأ من خلال التركيز فقط على دوري الأبطال، بالنسبة لي هذا خطأ علينا التركيز على المقابلة القادمة أمام نادي بارادو والتي تعد الأهم في هذا الشهر من السنة الحالية."