تحدث مدرب شباب بلوزداد فرانك دوما عن نتائج قرعة دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا والتي أوقعت ممثل الجزائر رفقة كل من تيبي مازامبي ، صان داونز الجنوب إفريقي ، والهلال السوداني وهي فرق لها باع طويل في المشاركات القارية .

وقال فرانك للصفحة الرسمية لفريق شباب بلوزداد على الفايسبوك : " يجب أن لا ننسى أننا في المستوى الرابع ليس لدينا خيار سوى قبول نتائج عملية القرع، لمن يقول أنها مجموعة في متناولنا، أظن أنه يجب علينا وضع الأمور في نصابها، سننافس أندية تملك خبرة كبيرة على المستوى الإفريقي و هذا أمر مهم."

وأضاف: "لا يوجد شيء سهل، هدفنا هو إظهار وجه الفريق في أحسن صورة، قلتها من قبل أن المنافس وحده من يستطيع تحديد سقف طموحاتنا."

وأردف التقين الفرنسي :" سنذهب إلى هناك بإمكانياتنا وأخطائنا ورغبتنا أيضًا لأن هذا جزء من اللعبة، سنسافر من أجل تمثيل شباب بلوزداد وكرة القدم الجزائرية".

وواصل المتحدث ذاته عن حظوظ الشباب في المغامرة الإفريقية: "استقبلنا خيار المجموعة بكل فخر لأننا جزء من 16 فريقا متأهل، لكن فقط يجب وضع الأمور بالترتيب وسنتعلم من ذلك، لكن من الناحية الرياضية المجموعة ليست سهلة، بصراحة، نحن سنلعب في غضون يومين، ولا أفكر في المنافسة القارية الآن سنرى ذلك في الوقت المناسب."

وختم دوما انطباعاته :"يجب علينا ألا نرتكب خطأ من خلال التركيز فقط على دوري الأبطال، بالنسبة لي هذا خطأ علينا التركيز على المقابلة القادمة أمام نادي بارادو والتي تعد الأهم في هذا الشهر من السنة الحالية."