وافقت وزارة الشباب والرياضة على أن يشرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم على مختلف الدوريات الكروية المحلية بناء على الطلب المقدم من قبل أعلى هيئة كروية في الجزائر، بتاريخ 31 من ديسمبر الماضي.

وكشفت الفاف في بيان لها عبر موقعها الرسمي أن هذا القرار جاء بناءا على الوضع الذي تعرف الرابطة المحترفة، بطولة الهواة ورابطة ما بين الجهات خصوصا بعد اعتماد نظام المنافسة الهرمي الجديد في 17 سبتمبر 2019.

وبصدور المنشور الوزاري رقم 264 بتاريخ 8 جوان 2020 الذي يحظر تعديل النظام الأساسي خلال سنة الانتخابات، فانه لن تتم إعادة تعديل النظام الأساسي لهذه البطولات إلا بعد الانتهاء من العملية الانتخابية الحالية.

وأضاف المصدر ذاته، أن وضع البطولات الوطنية تحت إشراف الاتحاد الجزائري للعبة سيضمن التنظيم الحسن لمختلف الدوريات الكروية.