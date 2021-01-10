توقع الديوان الوطني الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استمرار تساقط أمطارا غزيرة الولايات الوسطى والشرقية للبلاد.

وأوضح تنبيه نشر عبر الموقع الالكتروني، أن الأمطار ستستمر في التساقط على الولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، وسوق أهراس، وذلك إلى غاية الثالثة بعد الزوال.

فيما ستعرف الولايات: باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي وبسكرة، استمرار تساقط الأمطار إلى غاية منتصف النهار اليوم.

ووفق المصدر، فإن الكمية المتساقطة تتراوح بين 30 و50 ملم محليا.