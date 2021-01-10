قال مدرب اتحاد الجزائر تيري فروجي، أن فريقه على أتم الاستعداد لمباراة الكلاسيكو أمام شبيبة القبائل المقررة غدا بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو ضمن مباريات الأسبوع السابعة من المحترف الأول.

وأكد التقني الفرنسي للصفحة الرسمية لنادي سوسطارة على الفايسبوك " عملنا جيدا خلال هذه الفترة، حيث أجرينا حصتين تدريبيتين، قبل حصة الإسترجاع والجانب التكتيكي وهذا من أجل الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام شبيبة القبائل."

مضيفا :" أعتقد أن اللاعبين جاهزين بنسبة 100% لهذه المواجهة، نحن بحاجة إلى المزيد من الاسترجاع، وسنواصل إلى غاية المباراة".

من جهته مواطنه دونيس لافان المدرب الجديد لشبيبة القبائل أوضح بأنه تحدث مع اللاعبين في أول لقاء بينهم ومرر رسالة الى المجموعة وكشف للصفحة للرسمية لفريق الكناري على الفايسبوك :" كل شيء على ما يرام، لقد حان موعد مباراة اتحاد الجزائر بسرعة، إنها مباراة هامة."

وفي ذات الصدد أردف ": الأمر الايجابي هو أن اللاعبين استعادوا عافيتهم منذ مباراة نادي الدرك النيجري، سنحاول وضع طريقة لعب تجعل الخطوط الثلاث متقاربة."