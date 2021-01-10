أفاد بيان لخلية الإعلام والصحافة بأمن ولاية تبسة، أنه تم حجز قرابة 1 كيلوغرام من المخدرات وتوقيف خمسيني.

وأوضح ذات البيان، أنه في ذات العملية تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة وحجز كمية من المخدرات يقدر وزنها بقرابة 01 كلغ كانت معدة للترويج في أوساط الشباب بمدينة تبسة.

وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات تفيد بوجود تحركات مشبوهة يتم من خلالها تخزين وعرض وترويج لكميات معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية داخل أحد المساكن الموجودة بأحد الأحياء الشعبية بمدينة تبسة، ليتم بناء على ذلك وبالتنسيق مع النيابة المختصة مداهمة المسكن المشبوه الذي عثر بداخله على كمية المخدرات المذكورة.

وعليه تم فتح تحقيق في القضية، وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت في حقه أمرا يقضي بالإيداع