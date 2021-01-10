أكد رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، أن الجزائر جاهزة لإستقبال اللقاح ومباشرة حملة التلقيح ضد كورونا كأقصى أجل في الأسبوع الأخير من شهر جانفي الجاري.

وكشف مهياوي لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد أن "اللقاح سيكون متوفرا في الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة بهدف الشروع في عملية التلقيح التي ستكون عملية كبيرة وستشمل كل الجزائريين والجزائريات عبر كامل القطر الوطني"، مشيرا أن "اللقاح الذي سيستعمل هو اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، الذي أثبت فعاليته بنسبة 95 بالمائة، وليس لديه أعراض كبيرة، وسيقدم على جرعتين".

وأوضح عضو اللجنة العلمية، أنه "تم اختيار هذا اللقاح وفق المعايير التي تناسب الجزائر" التي أكد أنها جاهزة بكل الوسائل اللوجستيكية من أجل نقل وتخزين اللقاح في أحسن الظروف.

كما ذكر مهياوي، أن الأولوية في التلقيح ستكون للأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الأطقم الطبية وأسلاك الأمن، لتشمل باقي المواطنين. وأكد "ضيف الصباح" أن وزارة الصحة جهزت أكثر من 8 ألاف مركز صحي للشروع في عملية التلقيح التي ستدوم سنة كاملة من أجل التمكن من تلقيح جميع المواطنين".