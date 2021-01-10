يواصل عدد من المواطنين مرفوقين بعناصر من الدرك الوطني البحث عن سبعة أشخاص كانوا على متن سيارة تاهوا في صحراء تنزورفت.

وتم فقدان الاتصال بهؤلاء مساء يوم الجمعة بعدما كانوا في رحلة عادية على متن سيارة من نوع "هليسكس" رباعية الدفع.

وقد قامت عائلة أحد المفقودين بالتبليغ لدى مصالح الدرك الوطني ببرج باجي مختار.

للإشارة الطريق الرابط بين رقان وبرج باجي مختار غير معبد في جزء كبير منه وهو عبارة عن مسالك صحراوية تسببت في الكثير من الحوادث.