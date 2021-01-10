كشف المدير الرياضي لفريق أولمبيك ليون الفرنسي " جونينيو " أن نادي " لوال "، مهتم فعلا بخدمات الدولي الجزائري إسلام سليماني.

وفي تصريحات نقلها موقع " فوت ميركاتو " قال جونينيو :" مهتمون بسليماني، لكنه ليس خيارنا الوحيد، كنا قد توصلنا إلى اتفاق معه في بداية الموسم، فهو يرغب في اللعب معنا وارتداء القميص، لكن لم يحدث شيء."

ويتوقف التحاق اللاعب السابق لموناكو الفرنسي، بليون على رحيل لاعب ليون، موسى ديمبيلي نحو أتليتيكو مدريد الاسباني.