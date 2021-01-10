خرج، اليوم الأحد، المواطنون في كل من بلديتي فرجيوة وتسدان حدادة، في حركات احتجاجية للمطالبة بمشاريع الربط بالغاز الطبيعي.

ففي بلدية تسدان حدادة، أقدم العشرات من سكان حي اللانتية على قطع الطريق الوطني الرابط بين ميلة وزارزة مرورا بتسدان، احتجاجا على تماطل السلطات في تجسيد مشروع الغاز وتموينهم بهذه المادة الحيوية، وأكد بعض المحتجين بأن العشرات من المنازل حرمت من الربط بالغاز بسبب الدراسة التقنية التي لم تشمل كل السكنات وأقصت العديد من المواطنين بدون وجه حق، مما جعلهم يعانون الأمرين كل فصل شتاء، كما أن السكنات التي تم ربطها بشبكة الغاز لم يتم بعد وضع الشبكة حيز الخدمة.

رئيس البلدية أوضح بأن المشروع سجل وهو ضمن مخطط لربط مشاتي أخرى بعدد من البلديات، لكنه تأخر فعلا وشركة سونلغاز أدرى بالإشكال، حسبه.

من جهتهم، سكان مشتة منتورة بفرجيوة احتجوا أمام مقر سونلغاز بفرجيوة للمطالبة بالربط بالغاز، وخاصة أن الوعود تعددت وتكررت ولكن دون أن تجسد ميدانيا .

المحتجون يناشدون الوالي التدخل لإنهاء معاناتهم.

وأوضح مدير شركة "امتياز" لتوزيع الكهرباء والغاز بميلة، بأن مشروع الغاز باللانتية مجسد غير أنه تعطل بسبب اعتراضات مواطنين لم يتم ربطهم، وقد أعددنا ملحق ليشمل بقية السكان وسينطلق المشروع بمجرد استكمال كل الإجراءات مع الإدارة المحلية، وبالنسبة لمشكل حي منتورة بفرجيوة فالإجراءات سارية و لم يبق سوى روتوشات أخيرة لانطلاق المشروع.