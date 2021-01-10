لقي شخص مصرعه بطلق ناري إثر نزاع حول قطعة أرض بمنطقة الحليات ببلدية عين الذهب (ولاية تيارت) ليتم بعدها توقيف تسعة أشخاص.

وأوضح قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، المقدم رابح كرمي، اليوم الأحد، أن النزاع نتج بعدما هم شخص بحراثة قطعة أرضية السهبية واقعة بمنطقة الحليات بناء على رخصة من البلدية, لتتم معارضته من طرف أشخاص آخرين, فوقع إطلاق النار باستعمال بندقية أمس السبت مما خلف قتيلا واحدا.

وأبرز نفس المصدر أن فرقة الدرك الوطني بعين الذهب فتحت تحقيقا لكشف ملابسات القضية وأوقفت تسعة أشخاص من بينهم المشتبه فيه بارتكاب جريمة القتل.