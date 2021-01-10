قال مدرب فريق جمعية عين مليلة، وصيف متصدر الرابطة المحترفة الأولى، بأن ما يحققه الفريق من نتائج ايجابية هو ثمرة جهود وعمل جماعي بين اللاعبين ومختلف الأطقم الفنية والطبية على مستوى النادي.

وفي تصريح لـ " الخبر" أكد المتحدث ذاته :" ليس يعيش بمفرده من يقف وراء النتائج الطيبة التي يحققها نادي"لاصام"، بل الكل ساهم في ذلك."

وأردف :" الجميع يعرف بأننا انطلقنا متأخرين في التحضيرات تحسبا لبداية الموسم، خصوصا مع الظروف الخاصة التي مررنا بها، فجائحة كورونا أخلطت بعض حساباتنا واضطررنا لإلغاء بعض المباريات الودية ولم نستطيع المواصلة بصفة منتظمة، لكن مع ذلك سطرنا برنامجا خاصا وحاولنا خلق الانسجام بين اللاعبين."

وأضاف:" نجحنا في جلب أربع نقاط مهمة خارج الديار، وحققا نتائج جيدة داخل قواعدنا ."

وفي رده عن ترشيح فريقه للعب الأدوار الأولى هذا الموسم رد يعيش :" لا أخفي عليكم بأن الأدوار الأولى تحتاج إمكانيات كبيرة خصوصا من حيث التعداد وذلك ما ينقصنا، فمثلا خلال المباراة الأخيرة أمام شباب قسنطينة وجدنا بعض الصعوبات في تعويض لاعب مصاب، فهذا الموسم سنخوض 38 مباراة في نظام المنافسة الجديد."

وواصل :" الأمر كذلك يحتاج إمكانيات مادية، اللاعبون ينتظرون تسديد جزء من مستحقاتهم، أحاول رفقة الإدارة دائما الرفع من معنويات عناصر المجموعة، لكن بصراحة هذا الأمر له حدود."

وختم حديثه :" صراحة لا أود تكرار سيناريو اتحاد بلعباس الموسم الماضي فالفريق كان يقدم عروضا كروية في المستوى لكن الأزمة المالية أثرت على اللاعبين وبالتالي انعكست على النتائج."

ويتواجد " أبناء قريون " في المركز الثاني برصيد 14 نقطة في الترتيب العام، حيث سجل النادي أربع انتصارات، تعادلين وسجل الهجوم 8 أهداف فيما تلقت شباكه 3 أهداف فقط.

وتستقبل جمعية عين مليلة في 15 من الشهر الجاري ، أولمبي المدية لحساب الأسبوع الثامن من المحترف الأول.