تواصل العاصفة الثلجية (فيلومينا)، الأكثر عنفا منذ أزيد من 50 عاما التي تجتاح إسبانيا منذ يومين، زحفها على مناطق أخرى من الشمال الشرقي للبلاد، بعد أن أصابت وسط البلاد بالشلل وأودت بحياة أربعة أشخاص، متسببة في إغلاق مطار (باراخاس) والمئات من الطرق وتعليق حركة سير القطارات والنقل العمومي.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية الإسبانية أن تستمر التساقطات الثلجية على أجزاء أخرى من إسبانيا وإن كانت بكثافة أقل، لتفسح المجال للبرد والجليد في الساعات القادمة مستبعدة في الوقت الراهن أي أمل في تحسن الأحوال الجوية على الأقل اليوم.

وأحدثت زخات الثلوج فوضى على مستوى حركة السير والملاحة الجوية والبحرية وأدت إلى إغلاق مطار (باراخاس) وتعليق حركة سير القطارات، وإلغاء العديد من التظاهرات والمنافسات الرياضية.

وأمام هذا الوضع، دعا بيدرو سانشيز رئيس الحكومة في تغريدة على (تويتر) السكان إلى البقاء في المنازل وتجنب السفر واحترام تعليمات وإرشادات مصلحة خدمات الطوارئ، مشددا على "ضرورة تكثيف التنسيق بين رؤساء الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي الأكثر تضررا من العاصفة، وكذا المسؤولين على مستوى الإقليمي والمحلي لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية".

وقالت وزارة الداخلية إن ما يقرب من 20 ألف كلم من 650 طريقا وجسرا تأثرت بالتساقطات الثلجية الكثيفة وعرفت مشاكل كبيرة على مستوى المرور، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 1500 شخص من داخل السيارات التي حاصرتها الثلوج بالعديد من المناطق كما تمت تعبئة معدات، وتجيهزات وكاسحات للثلوج لإزاحة الثلوج التي تراكمت في مختلف الطرق.

كما تم تعليق جميع الرحلات الجوية المنطلقة أو القادمة إلى مطار (باراخاس) الذي سيظل مغلقا حتى إشعار أخر مع إلغاء جميع رحلات القطارات المنطلقة، أو القادمة إلى مدريد.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تصل تأثيرات هذه العاصمة الثلجية اليوم الأحد إلى جهات كتالونيا وأراغون وفالنسيا، حيث تم الإبقاء على حالة التأهب القصوى من المستوى الأحمر بهذه المناطق التي يتوقع أن تشهد تساقطات ثلجية كثيفة سيصل علوها إلى 20 سنتمتر خلال 24 ساعة خاصة بالمناطق المرتفعة عن مستوى سطح البحر بما بين 300 و 800 متر.