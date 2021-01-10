غادر اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أرض الوطن متوجها إلى ألمانيا لاتسكمال علاج تعقاتيد على مستوى القدم بسبب اصابته بفيرةس كورونا، كما سبق وأن كشفت عنه "الخبر منذ يومين.

وكان في توديع رئيس الجمهورية بالقاعدة الجوية ببوفاريك كبار المسؤولين في الدولة.

وكان مصدر موثوق، كشف لـ"الخبر" أول أمس، أن الرئيس تبون سيعود إلى ألمانيا لاستكمال العلاج مع إمكانية اجراء عملية جراحية على مستوى القدم بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.

وفي تصريح مقتضب قبل مغادرته قال الرئيس "أتمنى أن يكون غيابي قصيرا وسأكون في تواصل مع المسؤولين".