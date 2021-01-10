شبيبة بجاية : خودة يرّسم التحاقه بالفريق

رياضة
10 يناير 2021 () - شاهر.ع
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رسّم المدرب كريم خودة التحاقه بفريق شبيبة بجاية كمدرب رئيسي للنادي والتحق المدرب السابق لشباب قسنطينة يوم أمس بأرض الوطن قادما من فرنسا .

وحسب الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك فان خودة عقد اليوم اجتماع عمل مع طاقمه الفني.

و سيلعب " الجياسمبي "هذا الموسم ضمن المجموعة الوسطى حسب الصيغة الجديدة للمنافسة و التي تضم كل من، أمل الأربعاء، اتحاد البليدة، وداد بوفاريك، نجم بن عكنون، رائد القبة، اتحاد الحراش، اتحاد الأخضرية، وفاق المسيلة، أمل وسعادة، شباب بني ثور، مولودية بجاية.

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