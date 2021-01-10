توفي 26 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون و تم إنقاذ 421 آخرين من الموت اثر استنشاقهم لذات الغاز السام عبر مختلف ولايات الوطن منذ بداية يناير الجاري، حسبما علم اليوم الأحد من مصالح الحماية المدنية.

وأكد النقيب نسيم برناوي، رئيس مكتب الاعلام والتوجيه بالمديرية العامة للحماية المدنية في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية تيارت بوفاة ستة أشخاص، تليها الجزائر العاصمة بتسجيل ثلاث وفيات، في حين تم تسجيل حالتي وفاة بكل من ولايات بجاية والجلفة ومعسكر وميلة.