تم أمس السبت تدمير سيارة مدنية موريتانية كانت تقل عمال مناجم ذهب شمال موريتانيا بالقرب من الجدار الرملي الذي يشيده المحتل المغربي حول الأراضي الصحراوية المحتلة، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر موريتانية.

ويتعلق الأمر بثالث حادث من هذا النوع، منذ انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار في المنطقة العازلة للكركرات في الجنوب الغربي للصحراء الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية نقلا عن الجيش أن دورية عسكرية موريتانية تعرضت قبل أيام لإطلاق النار من طرف قوة مغربية في منطقة قرب إينال.

وأوضح الجيش الموريتاني في بيان أن الدورية العسكرية الموريتانية كانت تلاحق مجموعة من المهربين في هذه المنطقة، كما قام الجيش المغربي بفتح النار على قاصرين، حسب ذات المصدر.

و صرحت موريتانيا أنها تتابع "بانشغال كبير" الوضع في المنطقة العازلة الكركرات منذ العدوان المغربي على المتظاهرين المدنيين الصحراويين السلميين وانتهاك وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر.