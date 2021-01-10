سجلت الجزائر 231 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق أحدث حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الأحد.

وتبقى الحالة الوبائية في البلاد مستقرة خلال الأيام الأخيرة حيث تراوح عدد الحالات الجديدة المسجلة بين 200 و300 إصابة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر شهر فيفري الماضي إلى 102144 حالة.

وأضافت نفس اللجنة أن 4 أشخاص توفوا جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ما رفع العد الإجمالي للوفيات إلى 2807 وفاة.

كما تماثل 201 مريضا للشفاء من الفيروس، ليبلغ إجمالي حالات المتعافين إلى 69212 حالة، فيما يتواجد 29 مريضا حاليا في العناية المركزة.