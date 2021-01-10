أعلنت الاتحادية الجزائرية للدراجات اليوم الأحد عن تجميد نشاطات رابطة الجزائر العاصمة إلى "غاية تسوية الوضعية القانونية"، بعد أن شهدت جمعيتها العامة الانتخابية أمس السبت "خروقات صارخة" تمس بالنصوص التنظيمية للاتحادية.

وجاء في بيان نشرته الهيئة الفدرالية أنه "بناء على مجريات ونتائج الجمعية العامة الانتخابية لرابطة الجزائر العاصمة للدراجات المنعقدة يوم السبت 9 جانفي 2021، والتي شهدت جملة من الخروقات الصارخة على قوانين الجمهورية والنصوص التنظيمية للاتحادية وكذا المذكرة المنهجية لوزارة الشباب والرياضة"، تم "تجميد نشاطات الرابطة إلى غاية تسوية الوضعية القانونية لها".

و في توضيحات قدمتها الاتحادية الجزائرية، فإنه من بين "الخروقات" المسجلة في الجمعية العامة، إعادة انتخاب رئيس للرابطة (مسعود داود) معاقب من قبل الهيئة الفدرالية لمدة سنة من كل النشاطات، مضيفة أنها قامت بالاتصال بوزارة الشباب و الرياضة لاطلاعها على الموضوع.

و لغرض عدم حرمان الأندية الناشطة بولاية الجزائر من المشاركة في المنافسات التي ستنطلق رسميا يوم 22 جانفي القادم، بعد تجميد نشاط الرابطة، طلبت الاتحادية منها (أي الأندية) التقرب من مقر الهيئة الفدرالية لأجل استكمال إجراءات سحب الإجازات الرياضية.