تمكنت مصالح الشرطة بمنطقة الشط (الطارف) من حجز ما يقارب 4 كلغ من مادة المرجان كانت موجهة للتهريب، حسب ما علم اليوم الأحد من المكلف بالاتصال بالأمن الولائي.

و أوضح محافظ الشرطة الرئيسي محمد كريم لعبيدي بأن العملية جسدت بناء على ورود معلومات مفادها وجود شخص ينحدر من هذه الولاية الحدودية يقوم بالبيع والمتاجرة في المرجان تمت على إثرها مباشرة تحريات دقيقة مكنت من تحديد هوية الشخص المشتبه فيه و ترصد تحركاته و توقيفه.

و أضاف بأنه بعد تفتيش مسكن الشخص المشتبه فيه الواقع بهذه البلدية الساحلية تم استرجاع 9.0 كلغ من المرجان الملكي و 7.1 كلغ من المرجان من نوعية جيدة و1.1كلغ من الحجمين الصغير و المتوسط.

كما تمكنت مصالح الشرطة من استرجاع ميزانين إلكترونيين إضافة إلى مجموعة من التجهيزات المتنوعة المستعملة في الصيد غير الشرعي للمرجان و عدة أسلحة بيضاء محظورة من بينها سيوف و عصي و سكاكين، حسب ما أضافه ذات المصدر.

و قد تم إعداد ملف جزائي في حق الشخص الموقوف البالغ من العمر 40 سنة عن جرم "المتاجرة في المرجان" و تحويله على الجهات المختصة بمحكمة الجنح بالذرعان حسب ما أردفه محافظ الشرطة الرئيسي.