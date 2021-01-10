أعلنت السلطات الروسية عن تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي أعلنت بريطانيا عن اكتشاف تفشيها في أراضيها الشهر الماضي.

وحسب ما نقلت "روسيا اليوم" أكدت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، اليوم الأحد تسجيل حالة إصابة مواطن روسي عاد مؤخرا من المملكة المتحدة بالطفرة "البريطانية" من الفيروس التاجي.

وسبق أن شددت الحكومة البريطانية في ديسمبر القيود المفروضة في العاصمة لندن وأجزاء واسعة من إنجلترا، بسبب رصد انتشار طفرة كورونا الجديدة التي تعد ذات قدرة أكبر على التفشي.

وتم رصد إصابات بالطفرة الجديدة من الوباء منذ ذلك الحين في عشرات الدول.