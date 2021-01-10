نظم عدد من عمال قطاع التربية بولاية ادرار المنضويين تحت تكتل يضم نحو7 نقابات من قطاع التربية وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية وعرفت هاته الوقفة استجابة واسعة لموظفي القطاع من مختلف الاسلاك والرتب، يتقدمهم مديري مختلف أطوار ومقتصدين وأساتذة وعمال قدموا من جل مناطق الولاية كما قام هؤلاء بإضراب عام تفاوتت نسب المشاركة فيه من مؤسسه الى اخرى.

وقال عدد من المحتجين للخبر أن ها الاجراء جاء نتيجة حتمية لعدة تراكمات عرفها القطاع بالولاية خلال السنوات الأخيرة، ويطالب هؤلاء بضرورة تسوية جميع المخلفات المالية العالقة , واحترام إجراءات إصدار العقوبة من الدرجة الأولى والثانية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العامة الأمر رقم 06/03 , والعمل على إعادة النظر في تطبيق عقوبة الاقتطاع وكل الإجراءات العقابية المترتبة عن الغيابات في تأطير الامتحانات الرسمية والمهنية ودراستها حالة بحالة، الى جانب تفعيل دور النقابات واشراكها في جميع الملفات المتعلقة بمصالح الموظفين استشارةً ومتابعةً بالإضافة إلى المطالبة في الشفافية والعدل في الحركة التنقلية وان تكون طبقا لخريطة المناصب التربوية والإدارية وكدا إعادة النظر في توزيع السكنات الوظيفية