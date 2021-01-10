يواصل الدولي الجزائري رشيد غزال تألقه هذا الموسم في الدوري التركي لكرة القدم مع نادي بشكتاش.

ورغم أن غزال لم ينجح في الوصول إلى الشباك خلال الـ11 مقابلة التي خاضها مع النادي التركي هذا الموسم، إلا أنه يتصدر قائمة الممررين الحاسمين في "السوبر ليغ".

وقدم اللاعب السابق لنادي ليون تمريرتين حاسمتين، اليوم الأحد، خلال اللقاء الذي جمع بشيكتاش بنادي هاتاي سبور في إطار الجولة 18، رافعا رصيده إلى 8 تمريرات حاسمة.

للتذكير فإن صاحب 28 عاما التحق بالنادي التركي هذا الموسم على شكل إعارة قادما من نادي ليستر سيتي الانجليزي.

ورغم تعثر بشكتاش خلال مقابلة اليوم بنتيجة هدفين في كل شبكة إلا أن زملاء غزال حافظوا على صدارة الدوري برصيد 35 نقطة.