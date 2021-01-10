وصف الدولي الجزائري أندي ديلور زميله في المنتخب الوطني إسلام سليماني بـ"المحارب"، مضيفا أنه سيقدم الإضافة في حال انضمامه لنادي ليون الفرنسي.

وفي رده على سؤال حول ما مدى قدرة سليماني على التألق مع بطل مرحلة الذهاب في الدوري الفرنسي، قال ديلور لقناة "تيلي فوت": " أكيد، سليماني محارب، يستطيع التسجيل وتقديم التمريرات الحاسمة، في اعتقادي يمكنه إضافة الكثير لأولمبيك ليون".

وكانت لإبن عين البنيان تجربة ناجحة الموسم الماضي في الدوري الفرنسي مع نادي موناكو، حيث خاض 19 مقابلة سجل خلالها 9 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، مشكلا ثنائيا رائعا مع الدولي الفرنسي وسام بن يدر.

وعاد سليماني هذا الموسم إلى نادي ليستر سيتي بعد انقضاء فترة الإعارة مع موناكو، حيث يعاني من التهميش في النادي الانجليزي ما جعل بعض الأندية تحاول الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري منها ليون الفرنسي حسب ما نقلت تقارير إعلامية.