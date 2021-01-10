أطاحت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيبازة بشبكتين إجراميتين منظمتين متكونتين من 09 أشخاص وحجزت 03 كلغ من المخدرات .



وأشار بيان لخلية الاعلام والاتصال مساء اليوم ، أنه وفي في إطار المهام المنوطة بمصالح الشرطة القضائية، و المتمثلة في قمع ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها على مستوى قطاع الاختصاص، تمكنت فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية تيبازة ، بعد عمل ميداني استعلاماتي من توقيف شبكتين إجراميتين منظمتين متكونتين من 09 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 30 سنة و 45 سنة، تقومان بترويج المخدرات على مستوى إقليم ولاية تيبازة ،وأسفرت لعمليتين عن ضبط وحجز 03 كلغ من المخدرات (القنب الهندي)، 03 سيارات سياحية ونفعية تستعمل في نقل وترويج هاته السموم ، مبلغ مالي يقدر بـ 150 مليون سنتيم و 03 هواتف نقالة.



وأشار نفس المصدر أنهةتم إنجاز ملف قضائي ضد الأشخاص المشتبه فيهم، لتقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا في قضية حيازة المخدرات لغرض الترويج .